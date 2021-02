Büyükkılıç'tan Kayserigaz toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin de ortağı olduğu Kayserigaz’ın yatırımlarının koordinasyon ve organizasyonuna ilişkin merkez ilçe belediye başkanlarının da katılımıyla bir toplantı yaptı. Büyükkılıç, “Yatırımların koordinasyonunu, organizasyonunu sağladık. Vatandaşlarımızın konforuna yönelik güzel bir dayanışma örneği sergileyen çalışma yaptık” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu’nda Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Genel Sekreter Hüseyin Beyhan ve Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy ile Kayserigaz Tarifeler ve Yatırımlar Direktörü Ertan Yıldız katıldı. Kayserigaz’ın yönetiminde Büyükşehir Belediyesi’ni de temsil eden Başkan Büyükkılıç, doğalgaz hizmetlerinin vatandaşlara en hızlı ve konforlu şekilde ulaşmasını sağlamak ve ortak akıl yürütmek amacıyla yatırım toplantısını gerçekleştirdiklerini belirtti. Başkan Büyükkılıç, Kayserigaz ile olan çalışmaları gözden geçirdiklerini ifade ederek, “Gerek 2021 yılında, gerekse 2022, 2023’te yapılacak çalışmaları değerlendirme amaçlı bir araya geldik. Her zaman olduğu gibi uyum kültürü ve dayanışma içerisinde hizmetin bir an evvel bizi seven, bize güvenen hemşerilerimize ulaşması, onların konforuna ulaşmasını sağlama konusunda güzel bir dayanışma örneği sergileyen bir çalışma yaptık. Her zaman yapıcı yaklaşımlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu. Sadece merkezdeki değil, tüm ilçelerde yapılan ve yapılacak çalışmaları değerlendirdiklerini ifade eden Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Merkezdeki ilçe başkanlarımızla bir araya geldik ama gazların gittiği ilçeler olan Yeşilhisar’ımız, Yahyalı’mız, Develi’miz, Tomarza’mız ve Bünyan’ımızın taleplerini, tabii ki Felahiye, Özvatan, Sarıoğlan, Akkışla’nın beklentilerini ama Sarız’ımız ve Pınarbaşı’mızın da olmazsa olmazlarını da dile getirdik, paylaştık. Elbette karar merci değiliz ama koordinasyonunu, organizasyonunu sağladık. Karara dönüştürecek şekle getirecek arkadaşımız Ertan Bey her zaman yapıcı, iyi niyetleri yaklaşımları için kendilerine teşekkür ediyoruz.”

Başkan Büyükkılıç, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e de teşekkürlerini ve selamlarını ileterek, “İki devlet, bir millet anlayışı içerisinde gururumuz olan Kayserigaz ve Aliyev ailesine teşekkür ediyoruz. Beklentilerimizin yüksek olduğunu, EPDK’nın size yardımcı olacağını, siyasi iradenin de bu konuda iyi niyetli her zaman yanınızda olacağını unutmayınız” dedi. Kayserigaz Tarifeler ve Yatırımlar Direktörü Ertan Yıldız da yaptığı konuşmada, “Kayserigaz yatırımımızda yerel yönetimle, büyükşehir belediye başkanımız ve ilçe başkanlarımızla aynı yoldayız. Buradaki yatırımları hep birlikte ortak akılla, ortak fikirle yürütmeye devam ediyoruz. Hızlandırma çalışmaları, önümüzdeki yılların planlamasını çok güzel toplantı ile istişare ettik. Önümüzdeki dönemde güzel Kayseri’mizde yatırımlar hızlanarak devam edecek” ifadelerini kullandı.

