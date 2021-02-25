Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada okul müdürü öldü, 3 kişi yaralandı

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, okul müdürü Kadir Yağlıoğlu (45) öldü, 2'si öğretmen 3 kişi yaralandı.
Kaza saat 10.00 sıralarında Develi ilçesindeki Aşık Seyrani Caddesi'nde meydana geldi. Fadime Delen yönetimindeki 34 BZA 757 plakalı otomobil, öğretmen Gökhan Türkdönmez yönetimindeki 38 E 4691 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen iki aracın sürücüsü ile birlikte öğretmen Murat Gediri yaralanırken, aynı araçta bulunan Pembe-Cesarettin Kocatürk Ortaokulu Müdürü Kadir Yağlıoğlu, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yağlıoğlu'nun cesedi ise, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Görüntü Dökümü
Kaza yeri genel ve detay görüntü
Hurdaya dönen araçtan görüntü
Bilgi sahipleri işe röportaj
Aracın çekici ile yoldan çekilmesi
Diğer görüntüler
Süre: 6.08 Boyut: 686 MB
Haber: Yasin DALKILIÇKamera:Melih KAMIŞ /KAYSERİ-DHADHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-Melih KAMIŞ
2021-02-25 12:51:07
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