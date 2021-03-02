Kayseri´de alkol aldığı evi ateşe verdi

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´nin Hacılar ilçesinde alkol aldığı öne sürülen Ali G.´nin (65) ateşe verdiği müstakil ev, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Hacılar ilçesi Yukarı Mahalle Hasan Dağı Caddesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre alkol alan Ali G., bir süre sonra evi ateşe verdi. Alevleri gören komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Evi ateşe veren Ali G. ise, polis ekiplerince gözaltına alındı. Evde hasar meydana geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yusuf AĞAŞE

2021-03-02 00:34:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.