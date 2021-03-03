Bellona Kayseri 8.kez kazandı

Bellona Kayseri Basketbol takımı ligde 8. galibiyetini aldı. SarıKırmızılılar bu sezon ilk kez üç maç üst üste kazandı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı 8 galibiyetini aldı. Ligin 23. haftasında deplasmanda Samsun Canik Belediyespor ile karşılaşan SarıKırmızılı ekip, 11950’luk skorla kazanmayı başardı. 23 maçta 15 yenilgi alan Bellona Kayseri Basketbol takımı 8 kez de kazanan taraf oldu. SarıKırmızılı takım sahasında oynadığı OGM Ormanspor, Samsun Canik Belediyespor, Beşiktaş, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Adana Basketbol, Birevim Elazığ İl Özel İdarespor ve deplasmanda ise ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ile Samsun Canik Belediyespor maçlarını kazandı.

SarıKırmızılılar ligdeki puanını 31 yapan SarıKırmızılılar 24.haftada evinde Botaş’ı konuk olacak.

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