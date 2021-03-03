Hes Kablo Kayserispor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hes Kablo Kayserispor-Çaykur Rizespor maçının ardından

DHA

Hes Kablo Kayserispor-Çaykur Rizespor maçının ardından


Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA)- Spor Toto Süper Ligin 28'inci haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica, "İlk dakikadan son dakikasına kadar bizim kontrolümüzde olan bir maçtı ancak bu galibiyet için yeterli olmuyor. Kontra atak oynayan bir rakibimiz vardı. Bir kere daha maalesef duran top kornerden gol yedik. Sürekli aynı golleri yiyoruz. Maçtan önce bunlara hazırlanıyoruz, konuşuyoruz. Oyuncularıma sorumluluk almaları gerektiğini söylüyorum ama yine aynı sonuç oluyor. Ben Rizespor için her şeyi yaptığıma inanıyorum. Bende stresten kaynaklı bir hastalık başladı" diye konuştu.
"YEDEK KULÜBESİNDE HAYATIMI KAYBETMEK İSTEMİYORUM"
Kulüp başkanı ile görüşme sağlayacağını söyleyen Sumudica, "Kulübümüzün başkanı ile bir toplantı yapmayı planlıyorum. Gelecek hafta takımımız bay geçecek. Takımımız için hayırlı bir karar almamız gerekiyor. Belki kan değişimi takıma iyi gelebilir ve ligde tutabilir. Ben ve bu takım arasında bir uyuşmazlık var, bunu hissediyorum. Ben oyuncularıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Son dakikaya kadar iyi mücadele ettiler. Bazen böyle kötü sonuçlar alınabiliyor. Kariyerimdeki 20 senedir ilk kez bir takımı çıkışa geçiremedim. Bu beni çok üzüyor. Bu benim hatam. Kimseyi suçlamıyorum. Ligin ortasında takımı almam hataydı. Rizespor taraftarlarından özür diliyorum. Bize güveniyorlardı ama bugün yolun sonuna geldiğimizi düşünüyorum. Yedek kulübesinde hayatımı kaybetmek istemiyorum" diye konuştu.
Hes Kablo Kayserispor Antrenörü Ivko Ganchev ise "Bugün maçı kazandığımız için çok mutluyuz. Bu önemli galibiyeti hem Kayserispor taraftarına hem de başkanımıza hediye diyoruz. Bu 6 puanlık bir maçtı" dedi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2021-03-03 21:53:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sumudica’dan istifa sinyali: “Yol ayrımına geldiğimizi düşünüyorum” Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica: "Stresten hastalandım, hayatımı yedek kulübesinde kaybetmek istemiyorum"
YEREL HABERLER Sumudica’dan istifa sinyali: “Yol ayrımına ...
Süper Lig: Kayserispor: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Kayserispor: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç ...
Hes Kablo Kayserispor-Çaykur Rizespor: 2-1
YEREL HABERLER Hes Kablo Kayserispor-Çaykur Rizespor: 2-1
Süper Lig: Kayserispor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Kayserispor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk ...
Hes Kablo Kayserispor-Çaykur Rizespor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Hes Kablo Kayserispor-Çaykur Rizespor (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Kayserispor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Kayserispor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç ...
Sevgilisinin oğlunu döverek öldüren Harun Sezer'e, kızını istismardan 15 yıl hapis
YEREL HABERLER Sevgilisinin oğlunu döverek öldüren Harun Sezer'e, ...
Başkan Büyükkılıç, yeni kontrollü normalleşme sonrasında İl Pandemi Kurulu Toplantısı'na katıldı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, yeni kontrollü normalleşme ...
Jandarma ekipleri Şubat ayında 57 hırsızlık olayında 67 şüpheliyi yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri Şubat ayında 57 hırsızlık olayında ...
Kayseri'de TIR ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri'de TIR ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Kayseri'de 2 farklı uyuşturucu operasyonu: 3'ü yabancı uyruklu 5 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de 2 farklı uyuşturucu operasyonu: 3'ü ...
Cezalı başkanlar maçı beraber izleyecek
YEREL HABERLER Cezalı başkanlar maçı beraber izleyecek
Kayseri´de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri´de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
"Uyuşturucu kullanıyorum" dedi, cezayı yedi Uyuşturucu tacirine 15 yıl 8 ay hapis ve 31 bin TL para cezası verildi
YEREL HABERLER "Uyuşturucu kullanıyorum" dedi, cezayı ...
Bellona Kayseri Basketbol hızlı hücumda etkili oldu
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol hızlı hücumda etkili oldu
Rakip potayı en çok Maja Milkoviç yokladı
YEREL HABERLER Rakip potayı en çok Maja Milkoviç yokladı
Sevgi hem hücum hem de savunma ribaundlarında etkili oldu
YEREL HABERLER Sevgi hem hücum hem de savunma ribaundlarında etkili ...
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig 23.Hafta Samsun Canik Belediyespor:50 -Bellona Kayseri Basketbol: 119
YEREL HABERLER Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig 23.Hafta Samsun ...
Bellona Kayseri Basketbol’da 6 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol’da 6 oyuncu çift haneli ...
Çocuk istismarı sanığını "tokalaşmak için yanağından öptüm" bahanesi kurtarmadı Sanık, 15 yaşındaki kıza cinsel istismardan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı
YEREL HABERLER Çocuk istismarı sanığını "tokalaşmak için yanağından ...
Bellona Kayseri 8.kez kazandı
YEREL HABERLER Bellona Kayseri 8.kez kazandı
Karbonmonoksitten zehirlenen kadın öldü, kocası ağır yaralandı
YEREL HABERLER Karbonmonoksitten zehirlenen kadın öldü, kocası ağır ...
Büyükşehir Belediyesi İmar AŞ'den ihale
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi İmar AŞ'den ihale
AGÜ Rektörü Sabuncuoğlu: "Bu güzel şehre 13 ödül getirdik" "Maalesef eğitim sistemimiz 30-40 senedir insanları robotlaştırıyor" "Eğitim dersliklerde olmaz" "Kayseri'nin elçisi olarak çalışacağım"
YEREL HABERLER AGÜ Rektörü Sabuncuoğlu: "Bu güzel şehre 13 ödül ...