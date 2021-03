Başkan Çolakbayrakdar: "Şehrin en kılcal alanlarında dahi ilçe belediyesi olarak varız" Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar: "Hedefimiz kendi kendine yetebilen bir belediye olmaktır" "2020 yılında 120 bin metrekare parkeyle 56 kilometrelik yaya yolu ve 2 bin 500 araçlık otopark yaptık" "2020 yılında 68 mahalle ve 145 farklı noktada asfaltlama çalışması yaptık"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hedeflerinin kendi kendine yetebilen bir belediye olmak olduğunu söyleyerek, "Şehrin en kılcal alanlarında dahi ilçe belediyesi olarak varız" dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Yaşamak için, yaşatmak için' mottosuyla düzenlediği toplantıda, belediyenin alt yapı ve ulaşımdaki çalışmaları hakkında basın mensuplarına bilgiler verdi. Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Çolakbayrakdar, hedeflerinin kendi kendine yeten bir belediye olmak olduğunu söyleyerek, "Kocasinan ile ilgili büyük hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşabilmemiz içinde alt yapımızın güçlü olması lazım. Kendi kendine yetebilen bir belediye olma hedefimizi tekrarlıyorum. Bünyemizdeki asfalt plenti bunlardan bir tanesidir. Bizden en fazla talep edilen işlerden bir tanesi yol, çevre düzenlemesiyle, o zaman bu hedeflerinize ulaşacak ölçüde de kapasitesi yüksek bir asfalt plentinizin olması lazım. Plentimizi 5 sene öncesinde hayata geçirdik" dedi.



"Şehrin en kılcal alanlarında dahi ilçe belediyesi olarak varız"

Çolakbayrakdar, "Hedefimiz Kocasinan’ın her bir köşesini, merkezinde ve kırsalında, caddesini ve sokağını her bir köşesinin yollarını ve asfaltlarını yenilemektir. Yol yenilemek dediğimiz zaman bizim yaptığımız iş sadece mevcut asfaltları frezeleyip üzerine asfalt dökmek değil. Yol yapmak demekte, yolun alt ve üst yapısıyla birlikte yolları yeniliyoruz. Bütün kurumlarla bir koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Hem şehir merkezinde hem de kırsalda çalışıyoruz. Şehrin dört bir tarafında, kırsalında ve merkezinde en kılcal alanlarında dahi ilçe belediyesi olarak varız. Şehri dört bir taraftan inşa edebilmenin gayreti ve çalışması içindeyiz" ifadelerini kullandı.



2020 yılında 692 bin 220 metrekare yol reglajı yaptıklarını kaydeden Başkan Çolakbayrakdar, "Bu yollar zamanla bozulabiliyor ama her yıl rutin olarak tarla yolları bizim programımız içerisindedir. Kırsal mahallelerimizin farklı farklı talepleri bizim programlarımız içerisindedir. 28 farklı mahallede 81 farklı noktada 120 bin metrekare parkeyle 56 kilometrelik yaya yolu, 2 bin 500 araçlık otopark yaptık. Herhalde güncel şartlar içerisinde en çok talep edilen işlerden bir tanesi de otoparktır. Bu noktada da hemşerilerimizi otopark çalışmalarıyla daha konforlu bir yaşam sunmanın gayreti içerisindeyiz. Bununla birlikte okulların çevre düzenlemesi de talep edilen iler arasındadır. Okulların çevre düzenlemesiyle de çocuklarımızın iyi ortamlarda eğitim almasını sağlıyoruz" diye konuştu.



Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ayrıca, 2020 yılı içerisinde 68 mahallede 145 farklı noktada asfaltlama yaptıklarını belirterek, 2021 yılı içerisinde yapılacak olan projeler hakkında da bilgiler verdi.

