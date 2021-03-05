Basketbol Gençler Kızlar Ligi Kızlar 3.Hafta Bellona Kayseri Basketbol:61 -ÇBK Mersin Yenişehir:64

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Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi 3. Maçında Bellona Kayseri Basketbol, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor’a 3 sayı farkla 6164 mağlup oldu ve üçüncü mağlubiyetini aldı.

Salon: Bolu Ertuğrul Mete Spor Salonu

Hakemler: Umut Özgün Ergün xx, Metin Erol xx, Fatih Oğuzhan xx

Bellona Kayseri Basketbol: Fatma Melis İplikçi xx 4, Feray Dalkılıç x 3, Umay Keçeli x 3, Kiraz Keleş xx 9, İlayda Derman xx 19, Nehir Biçer x, Candan Eylül Dikmen xx 15, Cansu Çolakoğlu xx 8

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Selin Tekin xx 13, Hayriye Elif Say x, Elçin Çokan x 2, Eslem Güler xxx 18, Beren Polen Höke x 2, Nisa Nur Tiryaki x, Asya x 5, Selenay Tanık x, Gülşah Algun x 2, Azra Erçelik xx 17, Sudenur Kum x 5

Periyotlar

1.periyot: 1715 (Bellona Kayseri lehine)

2.periyot: 2011 (Bellona Kayseri lehine)

3.periyot: 1211 (Bellona Kayseri lehine))

4.periyot: 41227(Mersin Yenşehir lehine)

Devre: 3726

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