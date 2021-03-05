Basketbol Gençler Kızlar Ligi Kızlar 3.Hafta Bellona Kayseri Basketbol:61 -ÇBK Mersin Yenişehir:64

Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi 3. Maçında Bellona Kayseri Basketbol, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor’a 3 sayı farkla 6164 mağlup oldu ve üçüncü mağlubiyetini aldı.
Salon: Bolu Ertuğrul Mete Spor Salonu
Hakemler: Umut Özgün Ergün xx, Metin Erol xx, Fatih Oğuzhan xx
Bellona Kayseri Basketbol: Fatma Melis İplikçi xx 4, Feray Dalkılıç x 3, Umay Keçeli x 3, Kiraz Keleş xx 9, İlayda Derman xx 19, Nehir Biçer x, Candan Eylül Dikmen xx 15, Cansu Çolakoğlu xx 8
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Selin Tekin xx 13, Hayriye Elif Say x, Elçin Çokan x 2, Eslem Güler xxx 18, Beren Polen Höke x 2, Nisa Nur Tiryaki x, Asya x 5, Selenay Tanık x, Gülşah Algun x 2, Azra Erçelik xx 17, Sudenur Kum x 5
Periyotlar
1.periyot: 1715 (Bellona Kayseri lehine)
2.periyot: 2011 (Bellona Kayseri lehine)
3.periyot: 1211 (Bellona Kayseri lehine))
4.periyot: 41227(Mersin Yenşehir lehine)
Devre: 3726
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.