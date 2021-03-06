Helikopter kazasında şehit olan Tolga Demirci, Kayseri'de toprağa verildi

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Helikopter kazasında şehit olan Tolga Demirci, Kayseri'de toprağa verildiBİTLİS'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci (33), memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Demirci, "Şehit olursam beni babamın yanına gömün" vasiyeti üzerine babasının mezarının yanında toprağa verildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan askerlerden Astsubay Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin cenazesi, dün Ankara'da düzenlenen devlet töreninin ardından memleketi Kayseri'ye getirildi. Şehit Demirci için, Pınarbaşı ilçesi Uzunpınar köyü mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin ailesinin yanı sıra Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Emrah Karayel ve Hülya Nergis Atçı, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

Şehidin babası Nazir Demirci'nin, 30 yıl önce kış ayında komşu köyden yaşadıkları Uzunpınar köyüne yürüyerek gelirken yolunu kaybetmesi sonucu donarak öldüğü belirtildi. Nazir Demirci'nin köyde toprağa verilmesinden bir süre sonra eşinin, çocuklarıyla birlikte memleketi İzmir'e taşındığı öğrenildi. İzmir'de yaşayan şehidin annesi Aynur Aybirdi, kız kardeşi Nagehan Aybirdi ile diğer yakınları, cenaze töreninde Türk bayrağına sarılı tabutun başından gözyaşı döktü. Öğle kılınan cenaze namazının ardından şehit Tolga Demirci'nin cenazesi, annesine, "Şehit olursam beni babamın yanına gömün" diyerek vasiyette bulunması üzerine, babasının mezarının yanında toprağa verildi.Görüntü Dökümü:

-Cenaze töreninden görüntü

-DetaylarHaber-Kamera: Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ-Melih KAMIŞ/KAYSERİ,(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ-Melih KAMIŞ

2021-03-06 15:13:45



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