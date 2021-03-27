Cebeci'den Berat Kandili mesajı

Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Kaymakam Cebeci, mesajında şunları kaydetti:
"Rahmet ve mağfiret ayı Ramazanı şerifi müjdeleyen Berat Kandilinizi kutlar; Türk İslam aleminin huzur ve saadetine vesile olmasını dilerim. Rabbim bu gece bizleri yuvalarımızda afiyet bırakmayan her türlü kötü akışkanlıklardan tövbe edip bir daha aynı hatalara dönmemek üzere azmedenlerden eylesin. Şiddet ve şuurumuzu kaybettiren bağımlılıklarımız sadece bizlerin değil gelecekleri tertemiz evlatlarımızın da hayatlarını berbat ediyor. Buna hakkımız yok. Bu gece herkesin hem kendi hem yavrularımızın hayatlarını karartan alkol, uyuşturucu gibi necasetten beri durmaya karar vermesini diliyorum."
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.