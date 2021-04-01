Kayserispor'da Göztepe mesaisi sürüyor 

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) Süper Lig'in 32'nci haftasında Göztepe'yi konuk edecek Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Cumartesi günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan Hes kablo Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı idmanla devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcular taktik ağırlıklı çalıştı. Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-04-01 16:23:26



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