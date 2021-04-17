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(Özel) Suçluların korkulu rüyası; jandarma dedektifleri Kayseri’de ‘jandarma dedektifleri’ olarak anılan JASAT’lar suçların aydınlatılması ve suçluların bulunmasında önemli görev üstleniyor Suç Araştırma Birim Amiri Teğmen Ferhat Konya: “Amacımız aydınlatılmamış tek bir olay dahi bırakmamaktır”

İHA

(Özel) Suçluların korkulu rüyası; jandarma dedektifleri Kayseri’de ‘jandarma dedektifleri’ olarak anılan JASAT’lar suçların aydınlatılması ve suçluların bulunmasında önemli görev üstleniyor Suç Araştırma Birim Amiri Teğmen Ferhat Konya: “Amacımız aydınlatılmamış tek bir olay dahi bırakmamaktır”

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri kuruldukları 217 yılından beri suçların aydınlatılmasında ve suçluların kısa süre içerisinde bulunup adalete teslim edilmesinde önemli görev üstleniyor.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 2017 yılında kurulan ve jandarma dedektifleri olarak bilinen JASAT’lar, kentte sorumluluk bölgelerinde meydana gelen olayların aydınlatılmasında ve suçluların kısa sürede tespit edilip yakalanarak adalete teslim edilmesinde önemli görevler üstleniyor. Suçluların kullandığı taktik ve teknikleri iyi bilen JASAT ekipleri, suç araştırma konusunda uzman, bölgesine hakim ve tecrübeli personelden oluşuyor. Kuruldukları 2017 yılından bu yana 684 faili meçhul olayın aydınlatılmasına katkıda bulunan JASAT’lar, 2021 yılının ilk 4 ayında ise 78 olayı aydınlattı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Kısım Amiri Teğmen Ferhat Konya, JASAT’lar hakkında bilgiler vererek, “JASAT’ların kuruluş amacı, öncelikle nitelikli asayiş olaylarıyla ilgili araştırma yaparak seri şekilde meydana gelen olayları karşılaştırıp bağlantılı olayları tespit etmek, suç ve suçlu bağlantılarını ortaya koyarak faili meçhul olayları aydınlatmak, firar eden failleri kısa sürede yakalamaya yönelik çalışmalar yapmaktır. JASAT’lar teşkilatımızın suç ve suçlularla olan mücadelesinde birer kuvvet çarpanıdır. Amacımız bu özelliğimizin katsayısını yükselterek hizmet kalitemizi ve vatandaşlarımızın memnuniyetini artırmak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini, huzur ve güven ortamının devamlılığını sağlamaktır. JASAT’lar Kayseri İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde faaliyete başladıkları 2017 yılının Şubat ayından itibaren toplamda 684 faili meçhul olayının aydınlatılmasına katkı sağlamıştır. 2020 yılı içerisinde 182 olay, 2021 yılının başından itibaren 78 olay aydınlatılarak olayların failleri adli makamlara sevk edilmiştir” ifadelerini kullandı.

"Günümüz teknolojisinin sağladığı teknik imkanlardan azami ölçüde faydalanıyoruz"
Teğmen Konya, JASAT’ların suçları aydınlatmada teknolojiden faydalandığını söyleyerek, “Fail, mağdur, yer ve zamana ilişkin faktörleri sistematik olarak inceleyerek olaylara yönelik taktik analizler yapmaktayız. Aydınlattığımız olaylarla tespit ettiğimiz faillerin daha önceden meydana gelen faili meçhul olaylarla bağlantılı olma ihtimalini değerlendirerek, bilimsel metotlarla geriye dönük araştırmalar yapıp faillerin işlemiş oldukları suçlarla bağlantılarını ortaya koymaktayız. Kardeş teşkilatımız olan emniyet birimleri, diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızla koordineli olarak çalışmalarımızı yürütmekteyiz” dedi.

“Suç işlemek amacıyla motive olmuş suçlular kendileri açısından uygun hedefler ararlar”
Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Suç Araştırma Kısım Amiri Teğmen Ferhat Konya, “Hasat zamanı toplanarak tarla ve bahçe kenarlarında bırakılan mahsuller, başıboş halde bırakılan veya kilitsiz ve kamera sistemi bulunmayan barınaklarda tutulan hayvanlar, kamera sistemi bulunmayan ev ve iş yerleri, bekçisi bulunmayan inşaat ve şantiyeler, yol kenarlarına, dinlenme tesislerinde, turizm bölgelerinde park edilen araçlar içerisinde bırakılan eşyalar suçlular için uygun hedef haline gelmektedir. Vatandaşlarımızın bu hususta dikkatli ve tedbirli davranması mal ve eşyalarının uygun hedef olmasını engelleyecektir. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın mahsullerini ve hayvanlarını satarken önce az bir tutarda para veren ve geri kalan tutarı sonradan ödeyeceğini beyan ederek mahsul veya hayvanları teslim alan şahısların dolandırıcı olabileceklerini ve bu şekilde bölgemizde dolandırıcılık olaylarının meydana geldiğini bilmeleri, hayvancılık yapan vatandaşlarımızın çoban seçiminde çok dikkatli olmaları ve sürülerini güvenilir kimselere teslim etmeleri gerekmektedir. Vatandaşlarımızın bağ evlerini sık sık kontrol etmeleri, yurt dışında ikamet eden vatandaşlarımızın evlerine kamera ve alarm sistemi kurdurması ve vatandaşlarımızın evlerinde yokken kıymetli mallarını, ziynet eşyalarını bırakmamaları, telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan ve isimlerinin bir soruşturmaya karıştığından bahisle kendilerinden para talep eden şahıslara itibar etmemeleri, banka kartı, kredi kartı ve hesap bilgilerini yabancı şahıslarla paylaşmamaları gerekir. Satıcı kılığında ve yardım toplama bahanesiyle mahallelere gelen şahıslara karşı dikkatli olmaları, şüphelendikleri şahıs ve araçları 112’yi arayarak bildirmeleri önem arz etmektedir” diye konuştu.
“Amacımız aydınlatılmamış tek bir olay dahi bırakmamaktır” diyen Konya, “Suç ve suçlularla olan mücadelemizi 7 gün 24 saat esasına göre kararlılıkla devam ettiriyoruz. Aydınlattığımız her olay ve adalete teslim ettiğimiz her fail suç işleme düşüncesindeki şahıslar için yakalanma risklerinin yüksek olduğu kanaatini oluşturmaktadır. Amacımız suç işleme düşüncesindeki şahısların JASAT’ların varlığını da hesaba katarak yakalanmak risklerinin yüksek olduğunu, suç işlemeleri halinde fayda sağlamaktan çok zarara uğrayacaklarını düşünerek suç işlemekten vazgeçmelerini ve JASAT’ların suçlular için caydırıcı bir etken olmasını sağlamaktır. Vatandaşlarımızın aylarca uzun uğraş ve emeklerle yetiştirdiği mahsulünü, beslediği hayvanını, yıllarca biriktirdiği parasını, ev veya ziynet eşyasını çalan şahısların yaptığımız çalışmalar sonucu yakalanarak adalete teslim edilmesi kamuoyu vicdanını rahatlamakta ve vatandaşlarımızın Jandarmaya olan güvenini artırmaktadır. Jandarma dedektifleri JASAT’lar olarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile huzur ve güven ortamının devamlılığını sağlamak için suç ve suçlularla olan mücadelemiz 7 gün 24 saat esasına göre kararlılıkla devam edecektir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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