Bu taht diğerlerinden çok farklı Yapımı 7 ay süren 3.5 metre yüksekliğindeki kartal simgeli tahta değer biçemediler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu taht diğerlerinden çok farklı Yapımı 7 ay süren 3.5 metre yüksekliğindeki kartal simgeli tahta değer biçemediler

İHA

Bu taht diğerlerinden çok farklı Yapımı 7 ay süren 3.5 metre yüksekliğindeki kartal simgeli tahta değer biçemediler

Kayseri'de 5 kişinin 7 ayda yaptığı 3.5 metre yüksekliğindeki, 1.5 ton ağırlığındaki kartal simgeli taht, görenleri kendine hayran bırakıyor.
Kayseri'de Eski Sanayi Mahallesi'nde bulunan ahşap tasarım atölyesinde 5 kişi tarafından 7 ayda yapılan kartal simgeli taht, görenleri kendine hayran bırakıyor. 3.5 metre uzunluğundaki taht, bin 234 parçadan oluşurken, sahibi Murat Koç ise tahta değer biçemediklerini söyledi.
Koç, "Bu kartal simgeli taht 3.5 metre yüksekliğinde, 1.5 ton ağırlığında bin 234 parçadan oluşuyor. Bunun yapımı 7 ay sürdü. 5 kişiyle beraber yaptık. Gece gündüz başka hiçbir iş yapmadık ve sadece bununla uğraştık ve böyle bir şey çıkardık. Bu ürüne ilgi çok. Biz buna bir fiyat biçemedik. Satmayı da düşünmüyorum ama güzel bir teklif gelirse düşünürüm. Buraya gelen insanlarda boş boş fotoğraf çekiniyorlar. Vatandaşların çok ilgisini çekiyor. Özellikle Beşiktaşlılar bunun çok meraklısı" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KASKİ'den İncesu'ya 6 bin 303 metrelik altyapı yatırımı
YEREL HABERLER KASKİ'den İncesu'ya 6 bin 303 metrelik altyapı ...
Kocasinan'daki mezarlıklarda hummalı çalışma
YEREL HABERLER Kocasinan'daki mezarlıklarda hummalı çalışma
Yerli aşı gönüllüsü: Hiçbir sağlık problemi yaşamadım
YEREL HABERLER Yerli aşı gönüllüsü: Hiçbir sağlık problemi yaşamadım
Başı dönen inşaat işçisi 2. kattan merdiven boşluğuna düştü
YEREL HABERLER Başı dönen inşaat işçisi 2. kattan merdiven boşluğuna ...
Başkan Cabbar ve Develi Belediyesi Voleybol takımından Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Cabbar ve Develi Belediyesi Voleybol ...
Büyükşehir'in prestijli projeleri yükseliyor
YEREL HABERLER Büyükşehir'in prestijli projeleri yükseliyor
İftar sofrasının vazgeçilmezi pastırma bu yıl unutuldu Pastırmacı Yasin Güzel: “200 gram da olsa iftar için pastırma alınabilir”
YEREL HABERLER İftar sofrasının vazgeçilmezi pastırma bu yıl ...
Mustafa Tokgöz: "Ligde kalacağız ama bu eziyeti hep çekeceğiz gibi duruyor"
YEREL HABERLER Mustafa Tokgöz: "Ligde kalacağız ama bu eziyeti hep ...
Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği maçının ardından
YEREL HABERLER Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği maçının ...
Hamza Hamzaoğlu: “Kazanmamız gereken bir maçtı"
YEREL HABERLER Hamza Hamzaoğlu: “Kazanmamız gereken bir maçtı"
Özcan Bicati: “İlk yarı ve ikinci yarı farklı oyunlar oynandı”
YEREL HABERLER Özcan Bicati: “İlk yarı ve ikinci yarı farklı oyunlar ...
Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği: 2-2
YEREL HABERLER Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği: 2-2
Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 2 - Gençlerbirliği SK: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 2 - Gençlerbirliği ...
Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği (EK ...
Sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan otomobilden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan otomobilden ...
Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 1 - Gençlerbirliği: ...
Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği (FOTOĞRAFLAR)
Camilerden musluk çalan 3'ü çocuk 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Camilerden musluk çalan 3'ü çocuk 4 kişi yakalandı
Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 0 - Gençlerbirliği: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 0 - Gençlerbirliği: ...
Cami hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Cami hırsızları yakalandı
Kayseri’de 13 bin 210 araca ceza yazıldı
YEREL HABERLER Kayseri’de 13 bin 210 araca ceza yazıldı
Kayseri’de uyuşturucu madde ticareti yapan 46 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri’de uyuşturucu madde ticareti yapan 46 kişi ...
'Muska' dolandırıcılığı davası sanıklarına hapis cezası
YEREL HABERLER 'Muska' dolandırıcılığı davası sanıklarına hapis ...
Büyükşehir ile rengarenk Kayseri
YEREL HABERLER Büyükşehir ile rengarenk Kayseri