Şehir terminalinde uyuşturucu operasyonu

Kayseri şehir terminalinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 kişi çok sayıda uyuşturucu madde ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şehir terminalinde yapılan operasyonda D.M. ve Y.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan üst aramalarında, toplamda 189 adet olan çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yetkililer yakalanarak gözaltına alınan iki kişi hakkında işlem başlatıldı.

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