Ali İhsan Kabakcı tesis ve yurt ziyaretlerine devam ediyor

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri Erkek Öğrenci Yurt Müdürlüğünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı İl Müdürlüğümüze bağlı tesis ve yurtları ziyaret ederek incelemelerde bulunuyor. Bu kapsamda Kayseri Erkek Öğrenci Yurt Müdürlüğünü ziyaret eden İl Müdürü Kabakcı Yurt Müdürü Münir Ünal’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette açıklama yapan İl Müdürü Kabakcı; “Pandemi sürecinde tesislerimizi ve yurtlarımızı daha çok ziyaret ederek incelemelerde bulunuyoruz. Yaptığımız incelemelerde tesis amirlerimiz ve yurt müdürlerimiz ile birlikte eksiklerimizi belirleyip bakım onarım çalışmalarını hızlandırıyoruz. Sporcularımıza ve öğrencilerimize daha iyi hizmet vermek adına çalışmalarımıza ara vermeden devem edeceğiz.” dedi.

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