Kayserispor'da Başakşehir maçının hazırlıkları başladı

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)Süper Lig'in 41´inci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.Süper Lig'in 40'ıncı haftasında sahasında Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor, Başakşehir maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, Gaziantep FK maçında ilk 11'de görev yapan futbolcular, yenileme çalışmalarıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular ise 1.5 saate yakın süren antrenmanda, kondisyon çalışmalarının ardından ayak tenisi oynadı.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-05-09 19:11:07



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