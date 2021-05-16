Yaralı çoban hava ambulansı ile hastaneye kaldırıldı

Kayseri'de düşerek yaralanan bir çoban, hava ambulansı ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarı Kabaktepe mahallesinde çobanlık yapan Afgan uyruklu Niyazi Mohammad, arazide eşeğin üzerinden düşerek yaralandı. Kolunda ve vücudunda kırıklar olan Afgan çobana ilk olarak olay yerine çağrılan 112 ekipleri müdahale etti.

Yapılan müdahalenin ardından 24 yaşındaki çoban helikopter ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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