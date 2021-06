Şehit babasına verilen para cezasını 2 bin 750 AK Partili ödeyecek AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu: "Şehit babasına verilen cezayı içimize sindiremedik"

15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'cü terör örgütü mensuplarının şehit ettiği Cennet Yiğit'in babası Yahya Yiğit'e, CHP'nin açtığı dava sonrasında hakaret suçundan 2 bin 180 TL para cezası verildi. Mahkeme tarafından verilen para cezasını AK Parti teşkilatından 2 bin 750 kişi 80 kuruşluk destek ile ödeyecek.

18 Mart Çanakkale Şehitleri'ni Anma Günü'nde Bünyan ilçesinde şehitlikteki programa katılan CHP Bünyan İlçe Başkanı Okan Marzıoğlu ile Bünyan CHP Belediye Başkan Adayı Mustafa Navruz, kendilerine tepki gösteren şehit Özel Harekat polisi Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit'i kendilerini darp ettiği ve hakaret ettiği iddiasıyla mahkemeye verdi. Bünyan Adliyesi'nde görülen 4. duruşmada şehit babası Yahya Kemal Yiğit, basit yaralama ve mala zarar verme suçlarından beraat etti. Yahya Yiğit'e, hakaret suçundan 109 gün hapis cezası verilerek, daha sonra bu ceza 2 bin 180 TL para cezasına çevrildi.

Mahkeme tarafından verilen karar sonrasın AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu yaptığı açıklamasında, "15 Temmuz 2016 tarihinde hain darbe girişimi sırasında Ankara’da Özel Harekat biriminde çalışan Cennet Yiğit kızımız terör örgütü tarafından yapılan hain saldırıda can verdi. Cennet yiğit ismi okullara verildi. Hassaten babasının yaptırdığı evlerinin altındaki yeri biz fırsat buldukça ziyaret ediyoruz. 15 Temmuzdaki yapılan o hain saldırıyı her seferinde orada görebiliyoruz. Ziyaret ettiğimizde cep telefonunu, kimliğini orada var, görüyoruz. Ziyaret ettiğimizde hep duygu dolu anlar yaşıyoruz" dedi.

Çopuroğlu, "Şehidimizin babası Yahya ağabeyde kişilik olarak memleket sevdalısı bir insan. Bir süre önce 18 Martta ki tören sırasında Yahya ağabeyimiz kendi ifadelerini özgürce ifade etmiş, söylemiş. Bunu üzerine CHP ilçe ve il teşkilatları mahkemeye müracaat etmek suretiyle Yahya ağabeyle alakalı davada bulundular. Biz bunu öğrenir öğrenmez kendi Ak Parti il teşkilatındaki avukatlarımızı görevlendirmek suretiyle bu davayı başından sonuna kadar takip ettik. Burada sadece biz takip etmiyorduk. Ankara’dan CHP Genel Merkezinden gelen avukatlarda vardı. Geçtiğimiz Cuma günü itibari ile Yahya Yiğit ağabeyimize mahkeme 2 bin 180 TL ceza verdi. Bu bir şehit babasına yapılanacak en zor olaydır. Bizlerde teşkilat mensupları olarak baştan sona kadar takip ettiğimiz davada arkadaşlarımız bunu içlerine sindiremediler. Kendi aramızda 2 bin 750 teşkilat mensubumuz var. Kişi başı böldüğümüzde 80 kuruşa tekamül ediyor. Her teşkilat mensubumuzdan 80’er kuruş alarak el birliğiyle bu cezayı ödeyeceğiz. Çünkü bu verilen ceza şehit babasına verilen bir ceza. Burada mesele 2 bin 180 TL değil. Biz bunu şehit babasına yapılmış bir hamle olarak görüyoruz ve şehit babamızın yalnız olmadığını her zaman hissettirmeye çalıştık. Davadan sonrada Yahya ağabey arayıp teşekkür etti. Biz hem ailesine hem de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Burada ki karar çok ağırımıza gitti. Bizde teşkilat olarak bu cezayı kişi başına böldük. Kişi başına 80’er kuruş düşüyor. Bu cezayı ödeyeceğiz. Bu dayanışma şehidimizin yalnız olmadığını göstermiş oldu. Bizleri arayıp bu cezayı ödemek isteyenler var ama biz 2 bin 750 teşkilat mensubuz ile bu cezayı ödeyeceğiz inşallah" ifadesinde bulundu.

