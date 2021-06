SBÜ Rektörü Erdöl, ERÜ Rektörü Çalış’ı Ziyaret Etti

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Rektör Çalış, SBÜ Kayseri Tıp Fakültesi öğrencilerinin ilk 3 yıl, ERÜ Tıp Fakültesi öğrencileri ile eğitimöğretim faaliyetlerini gerçekleştireceklerini belirterek, ERÜ olarak SBÜ Kayseri Tıp Fakültesi’ne her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarete Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl’ün yanı sıra Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, SBÜ Hamidiye Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya, ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız, SBÜ Genel Sekreter Yardımcısı Şeref Sarıipek, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli de katıldı. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ziyarette yaptığı konuşmasında ERÜ Tıp Fakültesi’nin 53 yıllık köklü mazisi ile kaliteli bir şekilde eğitimöğretim faaliyetlerine devam ettiğini söyledi. SBÜ Kayseri Tıp Fakültesi Öğrencilerinin ilk 3 yıl, ERÜ Tıp Fakültesi öğrencileri ile eğitimöğretim faaliyetlerini gerçekleştireceklerini belirten ve ERÜ olarak, SBÜ Kayseri Tıp Fakültesi’ne her türlü desteği vereceklerine dikkat çeken Rektör Çalış, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üniversitemiz Tıp Fakültesi 53 yıllık köklü mazisi ile eğitim öğretime devam etmektedir. Bu kapsamda Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ardından malumunuz, üçüncü olarak da Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde Kayseri Tıp Fakültesi şehrimize açılıyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi’nin kurulması için emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah Üniversitemizin Tıp Fakültesi kalitesini, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi öğrencileri içinde göstereceğiz. Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğrencilerimiz ile birlikte, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi öğrencilerimiz, ilk 3 yılı inşallah Üniversitemiz Tıp Fakültemiz de eğitimöğretim faaliyetlerini birlikte sürdürecekler. Bizler bu konuda elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Kayserimize hayırlı uğurlu olsun.”

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl de yaptığı konuşmasında SBÜ Kayseri Tıp Fakültesi hakkında bilgiler verdi. SBÜ Kayseri Tıp Fakültesi’nin üniversitelerinin 11’inci Tıp Fakültesi olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Biz burada kıymetli öğretim üyelerimizle birlikte eğitim öğretim için hazır hale gelmiş bulunmaktayız. Kayseri Tıp Fakültemiz öğrencileri, ilk 3 yılı ülkemizin en önemli tıp fakültelerinden birisi olan Erciyes Üniversitemizin Tıp Fakültesi’nde eğitim görecekler. Böylelikle devletimiz yeni bir gerek öğretim üyesi, gerek laboratuvar olarak altyapı masrafına girmeyecek. 4,5 ve 6’ıncı sınıf da ki öğrencilerimiz ise buradaki şehir hastanesinde staj yapmak suretiyle çok geniş staj imkânlarından yararlanacaklar. Oralarda ilave bir yatırıma ihtiyaç olmayacak. Bu sebeple ülkemize herhangi bir maliyet, sorumluluk ve yükümlülük getirmeksizin tıp fakültesi açmış oluyoruz. Bu yeni bir model” diye konuştu.

