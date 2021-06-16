Kayseri'de bir günde 19 bin 852 korona virüs aşısı yapıldı

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Kayseri'de bir günde 19 bin 852 kişiye korona virüs aşısı yapıldığını söyledi.

Kayseri'de korona virüsle mücadele kapsamında aşı çalışmaları devam ediyor. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği aşı kapsamında, Kayseri'de bir günde en yüksek aşı sayısına ulaşıldı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Benli, "Bu başarı hepimizin. Şehrimiz için tüm zamanların bir günde yapılan en yüksek aşı sayısı 19 bin 852... Teşekkürler Kayseri" dedi.

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