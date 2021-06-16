Yüzme kulüpleri istişare toplantısında buluştu

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri’de faaliyet gösteren yüzme kulüpleriyle toplantı yaptı.

Kademeli normalleşme sürecine geçilmesi ve her geçen gün aşılanmanın artmasıyla önümüzdeki günlerde muhtemel olan havuzların açılması ve yoğun talebin olacağı düşünülen yüzme branşı için toplantı yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kulüp yöneticileriyle Kayseri’de ki Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi(TOHM) ve Sporcu Eğitim Merkezinin(SEM) çalışmaları, sporcuların performanslarının artırılması, muhtemel olması düşünülen yaz kursları ve Kayseri’yi yüzme branşında ön plana çıkartma konularında bilgi alışverişinde bulundu.

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