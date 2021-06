Melikgazi Belediyespor gözünü yeniden 1. Lig’e dikti

20212022 sezonunda Türkiye 2. Voleybol Ligi’nde mücadele edecek olan Melikgazi Belediyespor, ilk olarak Antrenör Gökhan Sarıbaş ile anlaşma sağlarken, iç transferde 4, dış transferde 6 oyuncu ile sözleşme imzaladı.

Yeni sezonda güçlü bir yapılanma ile yola çıkan Melikgazi Belediyespor, Antrenör Gökhan Sarıbaş ile anlaşma sağladıktan sonra iç transferde KaptanBurak Kılıç, Emincan Kocabaş, Mehmet Can Ağırbaş ve Abdullah Belik ile sözleşme imzalarken, dış transferde ise Mustaga Sızlağ, Yusuf Olgun, Ömer Uygur, Kurtuluş Can Dündar, Berke Tan ve Burak Aktürk’ü renklerine bağladı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, voleybol tamımın şehri en iyi şekilde temsil etmesi için her türlü desteği vereceklerini söylerken, yeni sezonda takıma başarılar diledi. Kulüpbaşkanı Yakup Yüksel ise, “Genç, savaşan ve mücadeleci bir takım kurduk. Eylül ayının ilk haftasında topbaşı yapacak olan takımımızın tek hedefi 1.Lig olacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.