Kayserispor'un genel kurulu ertelendi

10 bin dolar alan siyasetçi tartışması! Soylu o ismi savcılığa bildirecek

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Hes Kablo Kayserispor'un olağan genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelendi.

Hes Kablo Kayserispor’da Kadir Has Kongre Merkezi'nde yapılması planlanan olağan genel kurul, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi. Genel kurul 26 Haziran saat 11.00'de aynı salonda yapılacak.

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