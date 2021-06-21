Talas sporcu fabrikasında terfi heyecanı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen ‘Sporcu Fabrikası’nda terfi heyecanı yaşandı. Talasgücü Belediyespor Sporcu Fabrikası bünyesinde yer alan karate kursunda eğitimlerini tamamlayan sporcuların kuşak terfileri düzenlenen organizasyonla gerçekleştirildi.

Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesinde gerçekleşen programla 716 yaş aralığındaki sporcular kuşak terfilerini aldı. Pandemi tedbirlerinin üst seviyede uygulandığı sınavı başarıyla veren sporculara sertifikaları verildi.

22 sporcunun terfi ettiği törene sporcuların yanı sıra federasyon ve belediye yetkilileri ile aileler katıldı. Kuşak heyecanı yaşayan sporcular bir üst kuşağa çıktıkları için mutlu olduklarını dile getirirken, aileler de kendilerine sunulan imkanlardan dolayı Talas Belediyesi’ne teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.