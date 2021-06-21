Melikgazi'nin parklarında sabah sporu başladı

Hayatın normalleşmeye başlamasıyla ve yaz aylarının gelmesiyle birlikte Melikgazi Belediyesi parklarda spor aktivitesi başlattı. 10 ayrı parkta eğitmenler eşliğinde sabah sporu yapılıyor.

Konuyla alakalı açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Zorlu geçen bir pandemi ile mücadelen sonra evlerinde sıkılan vatandaşlarımız için güzel bir spor etkinliği başlattık. Profesyonel eğitmenler eşliğinde temel beden eğitimi, kültür fizik hareketleri, yürüyüş, koşu, pilates, step aerobik gibi farklı branşlarda spor yaparak güne daha zinde başlayacak. Uzman eğitmenlerimiz gözetiminde gerçekleştirilecek sabah sporuna, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam isteyen her vatandaşımız katılabilir. Haftanın 6 günü 07.0010.00 saatleri arasında gerçekleşen ve uzman eğitmenler eşliğinde yapılan sabah sporuna vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Spor aktivitelerimize katılmak isteyen vatandaşlarımızı park sporlarımıza bekleriz" dedi.

Salı, Perşembe, Cumartesi günleri Germir, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı, Barış Pınarı Parkı, Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri, Küçükali, TOKİ, Mimarsinan Bahçelievler Parkında, Pazartesi, Çarşamba günleri Tavlusun Parkı, Salı ve Perşembe günleri Yeşilyurt Parkı, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri ise Alparslan ve Kazım Karabekir Parkında spor aktiviteleri yapılıyor.

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