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Kayseri'de 33 adrese eş zamanlı operasyon: 30 gözaltı

DHA

Kayseri'de 33 adrese eş zamanlı operasyon: 30 gözaltı


KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce çeşitli suçlar kapsamında 33 adrese düzenlenen operasyonda, 30 şüpheli gözaltına alındı. 
Kayseri Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, `suç işlemek amacıyla örgüt kurmak´, `yönetmek´, `kurulan suç örgütüne üye olmak´, `ihaleye fesat karıştırma´, `resmi belgede sahtecilik´, `nitelikli dolandırıcılık´, `görevi kötüye kullanma´, `suçlu kayırma ve rüşvet´ suçlarından 33 ayrı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 30 şüpheli şahıs yakalanarak, gözaltına alınmış olup, soruşturma devam etmektedir" denildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri
2021-06-22 16:38:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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