Kayseri Hürriyet MTAL 2’de 2 yaptı

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Kayseri Hürriyet MTAL final grubunda oynadığı ilk 2 maçını kazandı.

Voleybol Bölgesel Lig final grubunda mücadele eden Kayseri Hürriyet MTAL Voleybol takımı final müsabakaları Nevşehir’de oynuyor. Sarı lacivertliler ilk maçında Mersin Tarsus Gençlikspor’u 31 mağlup eden Hürriyet MTAL ikinci maçında ise bugün Mersin Gökhan Taş GTİ Spor’u 31 mağlup ederek büyük avantaj elde etti.

Final grubunda yoluna emin adımlarla ilerleyen Kayseri Hürriyet MTAL üçüncü maçında yarın Konya Büyükşehir Belediyespor ile oynayacak.

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