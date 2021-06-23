7 metrelik su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ´de, yaklaşık 7 metre derinlikteki su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Felahiye ilçesi Kuruhöyük Mahallesi'nde yaklaşık 7 metre derinlikteki su kuyusuna düşen köpeği görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekibi, merdiven ve iple köpeği bulunduğu yerden kurtardı. Sahipsiz olduğu öğrenilen köpek, salıverildi.DHA-Genel Türkiye-Kayseri DHA

2021-06-23 12:36:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.