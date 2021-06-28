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Bosnalı Büyükelçi'den Büyükkılıç'a: “Sizin hatırınız biz de 4 bin yıl”

İHA

Bosnalı Büyükelçi'den Büyükkılıç'a: “Sizin hatırınız biz de 4 bin yıl”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç’i makamında ağırladı. Kayseri’nin gücünü bildiklerini, meşhur bir şehir olduğunu belirten Alagiç Başkan Büyükkılıç’a Bosna kahvesi ve bakır fincan takımı takdim etti. Başkan Büyükkılıç kahvenin 40 yıl hatırı olduğunu söylerken, Alagiç, “40 yıl nedir, sizin hatırınız biz de 4 bin yıldır” dedi.
Başkan Büyükkılıç’ın belediye girişinde karşıladığı Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç’e çiçek takdim edildi. Başkan Büyükkılıç, Büyükelçi Alagiç’e belediye fuaye alanında açılan Mekke'de Müslümanların kıblesi olan Kabe üzerindeki ayetlerin işlenerek tablo haline gelen ve 19 eserin yer aldığı sergiyi gezdirdi.
Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Büyükkılıç, “Ülkemizde eğitim almış olmanız bizim için büyük bir kazanım. Bosna kelimesi telaffuz edildiği zaman, zaten içimizi bir sıcaklık kaplıyor. Kayseri’miz her zaman sizin haklı davanızın, sürecinizin yanında yer almış, üzerine düşeni yapmış bir şehirdir” dedi.
Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Kayseri tarihi hakkında Büyükelçi Alagiç’e bilgiler veren Başkan Büyükkılıç, “4 üniversitesi, 4 endüstri merkezi, 1 serbest bölgesi, 1.5 milyon nüfusu olan, yaklaşık 6 bin yıllık ticari geçmişiyle kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış, Selçuklu öncesi Roma, Bizans, Asurlar gibi değişik medeniyetlerin yaşadığı, son süreçte de Osmanlı, tabi ki Cumhuriyet döneminde de milli mücadelenin yanında yer almış, hakkın ve halkın yanında olmuştur. Burada 16 ilçe belediyesi ile birlikte Büyükşehir olarak şehrimize hizmet ediyoruz. Erciyes gibi kayak merkezimiz söz konusu, Mimar Sinan gibi bir değerimiz Kayserili, o bizim için bir değer, tarihi dokuların yoğun olduğu açık hava müzesi niteliğinde bir şehir olarak Kayseri’yi yorumlayabiliriz. Her yönüyle güzel, her yönüyle Kayseri takdire şayan” diye konuştu.
Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin hayırseverler şehri olduğunu vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:
“Umarım burada rahat edersiniz. Aynı zamanda hayırseverlik duygusu da ön plana çıkmış. Geçmişte ecdadımızın yapmış olduğu köprüler, hanlar, hamamlar da olduğu gibi üniversitelerimizi, sağlık binalarımızı, eğitim binalarımız, camilerimizde hep Kayserililerimizin kazandığını, hayırlı yollarda harcayan hayırseverler marifetiyle yapıldığını gözlemlersiniz. Yani güvenli, huzurlu, devletine milletine bağlı bir şehirdesiniz. Emin ellerdesiniz. Hoş geldiniz. Bu arada 6 bin yıllık geçmiş deyince kazılarımızdan çıkan tabletlerimizi görüyorsunuz. Burada da ticari anlaşmalar, senetler, çekler, hatta gelinkaynana arasındaki anlaşmalar bile var diye telaffuz ediliyor, tercüme ediliyor. Bunlar imitasyon ama kazıdan 25 bin tablet çıkmış durumda. Biz bunun müzesini de hayata geçireceğiz. Değişik yerlere, bir bakıma derli toplu bulunmadığı için gitmiş olanları da toparlayıp Kayseri’mizde böyle bir ticaretin genlerimize işlediği anlayışı içerisinde bunu da gündemde tutmaya çalışıyoruz. Kültür Bakanlığı ile işbirliği halinde kazı da devam ediyor”
İlk kez Kayseri’ye geldiğini söyleyen Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç ise, Kayseri’nin gücünü bildiklerini, meşhur bir şehir olduğunu belirterek, “Kayseri’de olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkelerimiz arasındaki çok güzel ve çok güçlü ilişkilerin yanı sıra, oradaki Kayseri’nin yeri de çok önemli. Her zaman destekçi olduğunuzu biliyoruz ve bunu her yerde gündeme getiriyoruz. Aynı zamanda iş adamları ve başka heyetler önemli sayıda yıllardır Bosna’ya geliyor, ilişkiler gelişiyor. Onlara bir katkıda olmak için bugün sizinle buradayız. Tabi Kayseri’nin BosnaHersek’te birkaç tane kardeş şehir ve ilçeleri var, bunlar da ikili ilişkileri ciddi bir anlamda geliştiriyor. Tabi Kayseri’nin gücünü biliyoruz. Kayseri meşhur. Bosna’da da meşhur. Ortak işbirliği yapabileceğimiz, birbirimizden güç alabileceğimiz dayanışma, kardeşlik ve dostluk içerisinde çok güzel işler başardık, başarıyoruz ve başaracağımıza inanıyoruz. Sıcak karşılamanız, dostluğunuz, misafirperverliğiniz için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
Başkan Büyükkılıç, Büyükelçi Alagiç’e Kültepe’deki kazılarda çıkarılan tabletlerin replikası ile kursiyerlerin dokuduğu, doğal kök boyalı el dokuması halı hediye ederken, Alagiç de Büyükkılıç’a Bosna kahvesi ve bakır fincan takımı hediye etti. Başkan Büyükkılıç kahvenin 40 yıl hatırı olduğunu söylerken, Alagiç, “40 yıl nedir, sizin hatırınız biz de 4 bin yıldır” dedi.

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