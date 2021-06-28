Eski Arkeoloji Müzesi “Fosil Müzesi” Oluyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla eski Arkeoloji Müzesi’ni restore ettirirken, hemen yanı başına Kayseri Koruma Bölge Kurulu’nca onaylanan ilave bir binayla Paleontoloji ve Fosil Müzesi projesini hayata geçirecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Gültepe Mahallesi’ndeki Arkeoloji Müzesi’nde yer alan eserlerin tarihi Kayseri Kalesi içerisindeki yeni müzeye taşınmasının ardından, boşaltılan eski Arkeoloji Müzesi’nde restorasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri Koruma Bölge Kurulu’nca tescile uygun görülmeyen eski müze binası Büyükşehir Belediyesi’nce mevcut haliyle uygun olarak restore edilirken, eski binanın yanına Kayseri Koruma Bölge Kurulu’nca onaylanan ilave bir binayla Paleontoloji ve Fosil Müzesi’ne çevrilecek.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada konu ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

“İç Anadolu Bölgesi’nin göbeği olan Kayseri’miz adeta bir fosil hazinesini toprağının altında barındırıyor. Kazıldıkça çeşitlilik artıyor. Eski Arkeoloji Müzesi Kayseri Kalesi’ne taşınmıştı. Eski Arkeoloji Müzesi’nin bulunduğu yeri de Fosil Müzesi yapma çalışmalarımız sürüyor. Eski müze binası Belediyemizce mevcut haliyle uygun olarak restore ediliyor. Yanına yine Kayseri Koruma Bölge Kurulu’nca onaylanan ilave bir binayla fosil müzesine çevireceğiz. Mimar Pembegül Selman tarafından çizilen proje uygulanıyor.”

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