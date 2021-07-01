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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emekliler, bayram ikramiyesinin artırılmasını istiyor

İHA

Emekliler, bayram ikramiyesinin artırılmasını istiyor

Türkiye Emekliler Derneği Kayseri Şubesi İdari Sekreteri Yusuf Aykırı, “Kurban Bayramı ikramiyesinin en az bin 500 veya 2 bin TL seviyesine çıkarılması gerekiyor” dedi.

Türkiye Emekliler Derneği Kayseri Şubesi İdari Sekreteri Yusuf Aykırı, şu anda en düşük emekli maaşının bin 500 TL olduğunu hatırlatarak en düşük emekli maaşının asgari ücretle eşit olması gerektiğini söyledi. Aykırı, “Emekli her şeyden önce onurlu bir yaşam ister. Bunun içinde ekonomik şartların biraz daha düzeltilmesi gerekiyor. Özellikle 2000 yılından sonra emekli olan üyelerimizin en büyük beklentisi 2000 yılından önce emeklilere yapılan intibakın 2000 yılından sonrada emekli olanlara uygulanmasıdır. Bunun sebebi ise 1999 yılında çıkartılan 4447 sayılı yasa ve 2008 yılında çıkartılan 5510 sayılı yasa ile de devam eden 3 farklı Emeklilik Karma Hesaplama Sistemi ve bunun sonucunda da emekli maaşlarının bağlanma oranı yüzde 70’lerden yüzde 35’lere kadar düşmüş olmasıdır. Bu bağlamda hükümet yaklaşık 3 yıl önce emekli maaşlarının bin TL’nin altında bağlandığını görünce önce bin TL’ye tamamladı. Daha sonra geçen sene yine bir torba yasayla en düşük emekli maaşını bin 500 TL’ye çıkarttı. Bu Türkiye koşullarında çok düşük rakamları askeri ücret seviyesine çekilmesini istiyoruz. 2000 yılından sonra emekli olanlara intibak mutlaka yapılmalıdır. Emeklilerimizin şu andaki en büyük beklentisi budur” dedi.

Kurban Bayramı'nda verilen ikramiyelerin en az bin 500 ile 2 bin TL arasında olması gerektiğini ifade eden Yusuf Aykırı, “Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla devletimiz emeklilerimize şu anda bin 100 TL ikramiye veriyor. Bu durum olumlu olmak ile beraber; şu anki ekonomik koşullar altında bir enflasyon güncellemesi, bir artış olmadığı için 3 yıllım dönemde bu ücret bir kurban parasını karşılayacak bir durumda değil. Bu ücretin artırılmasını istiyoruz. İkramiyenin en az bin 500 veya 2 bin TL seviyesine çıkarılması gerekiyor. Hükümetimizden bir diğer beklentimiz ise; yüzde 45 oranında almış olduğumuz vergi iade oranlarının en az yüzde 910 oranlarına yükseltilmesidir. Biz yapmış olduğumuz her alışverişte KDV adı altında yüzde 18 oranında devletimize vergi ödüyoruz. Ancak bunun bize geri dönüşü yüzde 45 seviyelerinde olduğu zaman çok düşük kalıyor. Diğer bir beklentimiz de, çalışanlara ödenen aile yardım ödeneğini emeklilerinde almasıdır. Sonuç olarak çalışanların bir ailesi var ama emeklilerimizin de bir ailesi var. Buda bizim beklentilerimiz arasında bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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