Kayseri Hokey takımı ilk maçını kazandı

Gaziantep’te düzenlenen 20202021 Sezonu U16 Erkekler 5S 2.Lig PlayOff maçlarında Kayseri'yi temsil eden Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü, ilk maçında sahadan galip ayrıldı.

0205 Temmuz 2021 tarihleri arasında Gaziantep’in ev sahipliğinde yapılan Çim Hokeyi 5S 2.Lig PlayOff maçlarında Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü sporcuları daha ilk maçında göstermiş oldukları performansla göz doldurdu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcular ve antrenörleri Mustafa Kayhan ve Vural Gökhan Karaoğlan'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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