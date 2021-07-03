Cemilbaba Mezarlığı'ndaki sorun çözülüyor

Talas Belediyesi tarafından mezar sahipliğiyle ilgili sorunlarının çözülmesi amacıyla kurulan Cemilbaba Mezarlığı Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. 26 Mart tarihinde kurulan komisyon, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın katılımıyla 10. kez toplandı.

Mezar sahiplikleri başta olmak üzere çeşitli problemleri gidermek amacıyla oluşturulan Cemilbaba Mezarlığı Komisyonu, Başkan Yalçın’a bir sunum yaptı. Toplantıda ayrıca, Tarihi Cemalbaba Mezarlığıyla ilgili bir dizi akademik çalışma da değerlendirildi. Komisyon çalışmaları kapsamında tarihi değere sahip Osmanlıca mezarların günümüz Türkçesi’ne çevirisi de yapılıyor. Toplantı sonunda konuyla ilgili açıklamalarda bulunan komisyon üyesi ve Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Necla Çelebi Erkara, Cemilbaba Komisyonu hakkında bilgiler verdi. “Cemilbaba Mezarlığında isimsiz veya sahipsiz mezarların sahiplenilmeye çalışılması ve sahibi belli olanlara da varislerin sahip çıkmaya çalışması gibi sorunlara çözüm getirmek amacıyla Cemilbaba Komisyonu kurulmuştur.” diyen Erkara, komisyonun kuruluşundan bu güne kadar 1826 adet mezarla ilgili çalışma yaptığını söyledi.

Prof. Dr. Mustafa Parlak’ın başkanlığını yaptığı komisyon, Talas Belediye Meclis Üyeleri Murat İlhan, Orhan Say ve Hasan Özsoy'un yanı sıra Ömer Alemdar, Tevfik Akkaya, Hakkı Doğan, Talat Akkaya, Necla Erkara, Adnan Gençtürk, Yakup Buharalı, Mehmet Hatipoğlu, Ömer Ersoy, Asım Odabaşı ve Kadir Tunaboylu’dan oluşuyor.

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