‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’ yeniden kurulmaya başladı

Talas’ın tarihi Harman Meydanı’nda Talas Belediyesi ile Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliğinde başlatılan ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’ misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Pandemi tedbirleri kapsamında Cumartesi günleri açılan Pazar, yasakların kalkmasıyla birlikte yeniden her ayın 1. ve 3. Pazarı kurulmaya başladı.



Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından geçtiğimiz yıl hayata geçirilen proje kapsamında ev hanımlarının el emeği ürünlerini sergilediği, ilçenin tarihi güzelliklerini barından Harman Mahallesi Meydanı’na kurulan Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı, pandemi tedbirlerinin kaldırılmasıyla birlikte yeniden Pazar günleri halka buluşmaya başladı. El işi tekstil ürünlerinden ahşap ürünlerine, ev yemeklerinden, süs eşyalarına kadar pek çok el emeği ürünü bünyesinde barındıran Pazar, 70’in üzerinde üreticinin her hafta ürünlerini vatandaşlarla bu stantlarda buluşturmasına imkan sağlıyor.



Pazarı gezen ziyaretçiler oldukça güzel ürünlerle karşılaştıklarını ifade ederek Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti. Belediyenin bu konuda çok güzle bir işe imza attığını ifade eden bir vatandaş, pazardan yiyeceklerden ev eşyalarına kadar çeşitli ürünlerin burada üreticiden direkt halka ulaştığını ve fiyatlarının da makul olduğunu belirterek bu pazarın açılmasını sağlayan Başkan Yalçın’a teşekkür etti.



Pazarda stant açan üreticiler de ilgilen oldukça memnun olduklarını söyledi. Böyle bir imkanın kendilerine sağlandığı için mutlu olduklarını dile getiren üretici kadınlar, Başkan Yalçın’a teşekkür etti. Pazarda ürünlerini sergileyen bir üretici, Pazar vesilesiyle bir hobilerinin olduğuna dikkat çekerek, “Ben 24 yaşındayım, buraya geliyoruz, ürünlerimizi halka buluşturuyoruz, burada diğer stant sahipleriyle kaynaşıyoruz, yeni arkadaşlıklarımız oluyor. Bu Pazar sayesinde bir şeyler üretme ve bu sayede hobi edinme imkanı bulmuş olduk” dedi.



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