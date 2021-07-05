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Üç odadan öğrencilere 'Meslek Liselerini Tercih Edin’ çağrısı

İHA

Üç odadan öğrencilere 'Meslek Liselerini Tercih Edin’ çağrısı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve Kayseri Ticaret Borsası (KTB) işbirliğinde, velilere ve öğrencilere yönelik, Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MMTAL) Tanıtım Toplantısı düzenlendi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, toplantının amacının, LGS tercihleri öncesi Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni hem öğrencilere hem de velilere tanıtmak ve meslek liselerinin önemini anlatmak olduğunu söyledi. ‘Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü’ kapsamında Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni proje okulu olarak belirlediklerini açıklayan Başkan Büyüksimitci, KAYSO, KTO ve KTB ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışarak, okulun eğitim programlarını sektör temsilcileri ile birlikte tasarlayıp, mezunların niteliğini artırarak, iş hayatına hazırlayacaklarını söyledi.
Mesleki eğitime önem veren ülkelerin sanayisinin geliştiğine dikkat çeken Büyüksimitci, “İnşallah bizde bu okulumuzun hem şartlarını hem de müfredatını iyileştirip, buradan mezun olacak öğrencilerimizi istihdam ederek, üretime katkı vermelerini sağlayacağız” dedi.
Okulun imkanlarından bahsederek öğrencilere çağrıda bulunan Büyüksimitci, “Okulumuzda başarıları öğrencilerimize odalarımız vasıtası ile burs verilecek. Aynı zamanda iş garantili staj imkânlarımız olacak. LGS 2020 sonuçları açıklandı. Öğrencilerimizi Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni tercih etmeye davet ediyoruz. Bu okulları tercih edecek gençlerimizin diploması, mesleği olacak” diye konuştu. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, yaptığı konuşmada, öğrencilere tercihlerinde Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni tercih etmeleri çağrısında bulunarak, "Meslek liselerimiz son yıllarda adeta bir yıldız gibi parlıyor. Reel sektörde işsizlikten ziyade mesleksizlik sorunu yaşanıyor. Birçok işletmemiz kalifiye eleman bulmakta zorlanıyor. Meslek lisesine devam eden gençlerimiz hayata bir adım önde başlıyor. Kayseri olarak nitelikli ve tecrübeli gençlerin şehri olma arzumuz, yine gençlerimizin azmi ile kararlılığı sayesinde olacak" dedi. KTB Başkanı Recep Bağlamış ise, Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin şartlarının iyileştirilmesi adına üzerlerine düşen ne varsa hazır olduklarını söyledi.
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu da, çocukların eğitim sürecinde toplumun tüm katmanlarının sorumluluğu olduğuna dikkat çekerek, “Bu manada özellikle mesleki eğitim konusunda odalarımız ve borsamızın okulumuza verdikleri desteği örnek bir süreç olarak değerlendirip, bütün okullarımızda benzer süreçlerin yaşanmasını temenni ediyoruz. Meslek liselerinde yetiştirdiğimiz öğrenciler iş hayatında kendilerine rahatlıkla yer bulabilecekler. Bu işbirliğin sanayinin ihtiyaçları noktasında yerinde bir süreç olduğunu düşünüyorum. Okulumuza destek veren tüm başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Son olarak Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Tekin Alpaslan, okul hakkında bir sunum yaparak, okulun programları, bölümleri, akademik destek paketleri, staj imkanları ve avantajları hakkında detaylı bilgiler verdi. Okul Müdürü Alpaslan sunumunun sonunda öğrenciler ve velilerden gelen soruları cevaplamasının ardından toplantı sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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