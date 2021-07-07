Başkan Akay güven tazeledi

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

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Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin 68. Olağan Genel Kurulunda mevcut Başkan Hüseyin Akay yeniden başkanlığa seçildi.

Kadir Has Stadyumu'nda yapılan Genel Kurulda Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay 9 bin 83 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. Diğer başkan adayı Erkan Öztürk ise 5 bin 29 oy aldı.

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