Kayserispor, futbolculara gelen teklifi değerlendirmeye hazır Hes Kablo Kayserispor Futbol Direktörü Ali Naibi: “Doğru çözümleri kısa vadede bulup hedefe doğru ilerlememiz gerekiyor" “ Lionel Carole'ün akşam saatlerinde gelmesini bekliyoruz"

Kayserispor Futbol Direktörü Ali Naibi, düzenlediği basın toplantısında oyuncularına teklif geldiği takdirde değerlendirmeye hazır olduklarını söyledi. Naibi ayrıca bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Lionel Carole ile de anlaşmaya vardıklarını bildirdi.

Hes Kablo Kayserispor Futbol Direktörü Ali Naibi, düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Takımın 12 gün önce hazırlıklara başladığını ifade eden Naibi, “Zor bir görevi devraldığımın farkındayım. Kayserispor’un son senesi çok güzel geçmedi. Ama şehirdeki potansiyeli biliyoruz. Başkanımız çok istekli, kulüp için maddi ve manevi tüm desteği vermeye hazır. Başarılı olmak istiyor. Geçmiş yıllarda yanlış yönetilen bazı süreçler olmuş. Şimdi elimizdeki kadroyu güçlendirerek yanlış yönetilen o süreci biraz daha düzelterek yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. Sezon bizim için 12 gün önce başladı. İdmanlarımız güzel gidiyor. Bazı oyuncularımızla yolları ayırdık, yeni oyuncular katmaya başladık. Transfer tahtamız da çok kısa bir süre sonra açılacak ve bunları resmi olarak açıklayacağız” dedi.



"İsim değil, performans önemli"

Transfer konusunda ince eleyip sık dokudukların altını çizen Naibi, asıl hedeflerinin doğru oyuncuyu alabilmek olduğunu kaydetti. Naibi “Kulübün bir scout ekibi olmaması, bir data analiz ekibinin olmaması, bununla ilgili fazla hazır olunmaması gibi durum vardı. Şu anda bu eksikleri kurduk. Yıldız transferi isim olarak bazen güzel oluyor, seyircide heyecan oluşuyor, imzalar atılırken her şey hoş oluyor ama sahadaki performans önemli olan. Biz buraya sahada performans gösterecek, seyirci ve Türkiye’nin takdir ettiği oyuncular getirmek istiyoruz. O yüzden isim çok önemli değil. Tabi hem isim olup hem performans verirse herkes için çok iyi. Ama bizim asıl hedefimiz doğru oyuncuyu alabilmek” ifadelerini kullandı.



“Hedeflerimizi büyük tutmalıyız”

Takım olarak hedeflerini büyük tutmaları gerektiğini ve kısa vadede hedefe doğru ilerlemelerinin gerektiğini aktaran Naibi, “4 büyük kulüpten sonra Türkiye’de en fazla Kayserispor ve Gaziantepspor tepeyi zorlayan kulüplerdir. Tekrar o seviyelere gelmek için 35 yıla ihtiyacımız var demeyeceğim. Çünkü Türkiye Ligi öyle bir lig değil. Doğru Türk oyuncuları koyduğunuzda, 34 tane iyi yabancı aldığınızda ilk 810’da bulunabileceğime inanıyorum. Bu hedef için oynayacağız. Hedefimizi biraz daha büyük tutmalıyız. Çünkü bu şehirde neredeyse büyük kulüplerde olmayan bir tesis var, çok güzel bir stat var. Bunu yapmak için her şart mevcut. O yüzden hedeflerimizi büyük tutmalıyız. Bahaneler bulmaktansa doğru çözümleri kısa vadede bulup hedefe doğru ilerlememiz gerekiyor” diye konuştu.



“Mensah takımda devam ediyor”

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen futbolcuları Mensah’ın pazartesi takıma katılmasını beklediklerini de sözlerine ekleyen Ali Naibi, “Şu anda kampa katılmayan iki oyuncumuz var; biri Mensah diğeri Melih Okutan. Mensah’ın Pazartesi gelmesini bekliyoruz. Mensah kulüp için değerli bir oyuncu. Maliyeti yüksek kulübe. Şartlar oluştuğu takdirde yollarımızı ayırabiliriz ama bizde kalacaksa da ondan en iyi şekilde faydalanmamız lazım. Şu anda takımda devam ediyor” dedi.



“Başarılı olmuş bir kadro yok”

Futbolcularına gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduklarını belirten Hes Kablo Sportif Direktörü Ali Naibi, “Her oyuncumuzla ilgili teklif geldiği takdirde değerlendirmeye hazırız. Sonuçta başarılı olmuş bir kadro yok. İsim isim bakmaya gerek yok, kadro başarılı olmamış. Gelebilecek her türlü teklifler değerlendirilebilir” şeklinde konuştu.



Lionel Carole Kayseri’ye gelecek”

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Ali Naibi ayrıca, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Lionel Carole'ün de akşam saatlerinde Kayseri’ye geleceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.