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Kayseri’nin Talas İlçesinde tabancayla kazara kendini vuran şahıs yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Rüzgarlı Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre arkadaşını ziyarete gelen M.P.'nin elindeki tabanca ateş aldı. M.P., bacağından yaralanırken durum ekiplere bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri M.P.’yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırırken polis ekipleri de inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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