Kayseri'de işçilerin minibüsü direğe çarptı: 5 yaralı

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Metin DEĞİRMENCİ/YEŞİLHİSAR (Kayseri), (DHA)KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde, kontrolden çıkıp, aydınlatma direğine çarpan minibüsteki sürücü ile 4 işçi, yaralandı.

Kaza, 15.30 sıralarında, Yeşilhisar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi´nde meydana geldi. İşçileri taşıyan Tuncay Erdoğan yönetimindeki 38 ADZ 531 plakalı minibüs, iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, yol kenarındaki aydınlatma direğine çaptı. Kazada sürücü Tuncay Erdoğan ve işçiler A.G., İ.E., R.B. ve M.E. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Yeşilhisar Devlet Hastanesi ve Kayseri Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği yol ise bir süre trafiğe kapalı kaldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri / Yeşilhisar Metin DEĞİRMENCİ

2021-07-15 16:19:18



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