Yahya Berat Alemdar U16 Milli Takımına davet edildi

Pegasus casus yazılımıyla onlar da listedeymiş!

Rize ve Artvin sele teslim oldu! Dereler taştı, yollar kapandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

U16 Milli Takımı’nın hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı.

U16 Milli Takımı 2431 Temmuz 2021 tarihleri arasında Erzurum’da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı. Aday kadroda Yukatel Kayserispor’dan kaleci Yahya Berat Alemdar yer aldı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 24 Temmuz 2021 Cumartesi günü saat 19.00'da Polat Erzurum Resort Otel’de toplanacak.

U16 Milli Takımı’nın hazırlık kampı aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Ahmet Doğan Yıldırım (Sakaryaspor), Fatih Demir (Ankaragücü), Onuralp Çevikkan (Altınordu), Mecithan Gürler (Medipol Başakşehir FK), Yahya Berat Alemdar (Kayserispor)

Defans: Efe Can Mete (Beşiktaş A.Ş.), Muharrem Çizgili (Altınordu), Batın İsmet Kaya (Bağlarbaşı), Yağız Taş (Yeni Malatyaspor), Erhan Yılmaz (Eskişehirspor), Arda Hacısalihoğlu (Galatasaray A.Ş.), Yusuf Buğra Demirkıran (Adana Demirspor A.Ş.), Yunus Emre Bilgin (Bursaspor), Halil Çınar Nergiz (Fenerbahçe A.Ş.), Batuhan Kalafat (Kasımpaşa A.Ş.), Emirhan Ergül (Medipol Başakşehir FK), Mustafa Kemal Naza (Denizlispor), Mustafa Berke Çelik (Galatasaray A.Ş.)

Orta Saha: Gökdeniz Tunç (Adana Demirspor A.Ş.), Burak İngenç (Antalyaspor), Güney Diyar Kılıççeken (Beşiktaş A.Ş.), Muhammet İlker Demir (Erzurum Yolspor), Berat Yılmaz (Galatasaray A.Ş.), Boran Başkan (Trabzonspor A.Ş.), Adem Yazıcı (Yılport Samsunspor), Cevdet Deniz Aktaş (Yeni Malatyaspor), Taha Osman Özmert (Antalyaspor), Mehmet Talha Şeker (Sivasspor), Tusan Ubuz (Eskişehirspor), Beytullah Tunç (Antalyaspor), Berk Kızıldemir (Galatasaray A.Ş.), Efe Akman (Galatasaray A.Ş.), Rahmi Can Mutlu (Hekimoğlu Trabzon), Azat Toprak (Konyaspor), Doğan Kaan Okul (Bağlarbaşı)

Forvet: Ege Öztürk (SC Freiburg), Mustafa Genç (Bursaspor), Mehmet Mustafa Çolak (Sivasspor), Rıdvan Tekkeşin (Altınordu), Kaan Gündoğdu (Odunpazarıspor), Bedirhan Ören (Of Gençlik Spor), Yusuf Kulakoğlu (Ankaraspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.