Başkan Büyükkılıç’tan bir proje daha: “Hospice”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tıbbi olarak her türlü müdahalenin yapıldığı ancak, tıbben umudun kesildiği hastaların hayatlarının son evrelerini daha iyi şartlarda geçirmelerini sağlamak amacıyla Türk Kanser Derneği’nin işbirliğiyle Hospice Projesi’ni hayata geçiriyor.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, yaşamının son döneminde bulunan hastaların ya da terminal dönem kanser hastalarının huzur ve yüksek bir yaşam kalitesiyle yaşamalarını sağlamak amacıyla özel merkez ya da ev şeklinde adlandıran ‘Hospice’ projesi hazırladıklarını belirtti.

Başkan Büyükkılıç, hastaya her türlü imkânın tanınacağı, özel odaların tahsis edileceği ve hastaların ziyaretçileriyle birlikte vakit geçirebilecekleri alanların yer alacağı projenin ihalesinin yapıldığını ve Türk Kanser Derneği ile işbirliği halinde çalışmaların başladığını ifade etti.

Erciyes Üniversitesi karşısına yapılacak olan Hospice projesinin, 11 bin 950 metrekare arsada 4 bin 136 metrekare toplam inşaat alanına inşa edileceğini belirten Başkan Büyükkılıç, proje kapsamında hasta ve bir refakatçinin olacağı 34 ayrı hasta odalarının yanı sıra hobi odaları, poliklinik odaları, rehabilitasyon odası, müdahale odası ve çok amaçlı salonun yer alacağını dile getirerek, şunları söyledi:

“Kayseri’mizde sağlam ve kaliteli sağlık altyapısıyla şehrimizi bir sağlık merkezi haline getirme yolunda gayretlerimiz sürüyor. Bu kapsamda yaşamının son döneminde bulunan hastalardaki rahatsız edici durumların kontrol edildiği ve yaşam kalitesinin mümkün olan en iyi seviyede tutularak, yaşamlarının son günlerini evindeymiş gibi geçirmeleri için sunulacak Hospice projemizi hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İşbirliği halinde olduğumuz Türk Kanser Derneği’nin işletmeciliğini yapacağı projemizin ihalesi yapıldı ve çalışmalarımız devam ediyor.”

Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı da vererek, bu projenin sağlıktan ölüme kadar olan süreçte bir insanın hayatının son evresinde bile yanlarında olduklarının bir göstergesi olacağını da vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.