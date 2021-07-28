Cuma Ekici, Oryantiring Milli takım kampına katıldı

Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen Avrupa, Dünya ve Akdeniz Ülkeleri Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek sporcuların seçileceği milli takım kampına Kayseri'den Cuma Ekici katıldı.

Bolu’nun ev sahipliğinde düzenlenen kampa katılan başarılı sporcu Cuma Ekici, gayretli çalışmalar sonunda Milli Takım Kampına katıldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi ve Kayseri’yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini belirtti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Cuma Ekici’nin milli takım kampına davet edilmesi bizleri mutlu etti. İnşallah sporcumuzun göstereceği performansla milli takıma kadrosuna gireceğine inanıyorum" diyerek, sporcuya, antrenörüne ve İl Temsilcisi Erkan Öcal’a başarılar diledi.

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