Gurbetçilere duygu sömürüsü yapan dilencilere ortak denetim

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların dini ve insani duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere yönelik denetim yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, yaz ayı ile birlikte kente gelen gurbetçileri fırsat bilerek artan dilenciler üzerine harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte gurbetçilerin de gelmesiyle vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde duygu sömürüsü yapan dilencilere operasyon düzenlendi. Bu kapsamda Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde gerçekleşen denetimlerde, dilendiği belirlenen kişilerin kimlik kontrolü yapıldı. Vatandaşların dini ve insani duygularını istismar ederek çocukları ile birlikte dilencilik yapan kişilere 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 33. maddesi gereği ‘İdari Yaptırım Karar Tutanağı’ düzenlendi.

Dilencilerin üst aramasında ele geçirilen paralar kamuya aktarıldı. Dilenciler yasal işlem yapılmasının ardından bulundukları yerden men edilirken, vatandaşların sağlık, esenlik, huzur ve kamu düzenini sağlamak amacıyla zabıtanın denetimlerine aralıksız olarak devam edeceği ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.