İkinci mavi Yeşilhisar oldu

Kayseri'de Akkışla'nın ardından Yeşilhisar ilçesi de aşı haritasında mavi renge ulaştı.

Geçtiğimiz günlerde mavi renge ulaşan Akkışla ilçesinin ardından bugün de Yeşilhisar İlçesi yüzde 75 aşılama oranını geçerek mavi oldu. Öte yandan il genelinde toplam 733 bin 148'i 1. doz, 554 bin 81'i de 2. doz olmak üzere 1 milyon 398 bin 879 doz aşı uygulandı. Kayseri ise aşı haritasında yüzde 69.9 ile sarı renkte bulunuyor.

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