Yukatel Kayserispor - Adana Demirspor: 1-1

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Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ (DHA) -

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Yusuf Bozdoğan, Deniz Caner Özaral

YUKATEL KAYSERİSPOR: Lung Ramazan Civelek (Dk. 79 Uzodimma), Carole, İbrahim Akdağ (Dk. 59 Onur Bulut), Uğur Demirok, Kolovetsios, Emrah Başsan, Attamah, İlhan Parlak (Dk. 79 Mustafa Pektemek), Gökhan Sazdağı (Dk. 90+2 Cardoso), Mane (Dk 90+2 Yasir Subaşı)

ADANA DEMİRSPOR: Muric Svensson, Kaan Kanak, Sinan Kurt, Tayyib Talha Sanuç, Rassoul (Dk. 37 Semih Güler), Akintola (Dk. 75 Ezeh), Gökhan İnler (Dk. 46 Stambouli), Belhanda (Dk. 46 Assombalonga), Castro (Dk. 71 Bjarnason), Balotelli

GOLLER: Dk. 17 Gökhan Sazdağı (Yukatel Kayserispor), Dk. 62 Akintola (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: İbrahim Akdağ (Yukatel Kayserispor), Svensson, Ferhat Kaplan, Semih Güler, Balotelli, Akintola, Ezeh, Stambouli (Adana Demirspor)

Süper Lig´in 2'nci haftasında Yukatel Kayserispor sahasında karşılaştığı Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

17'nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Attamah'ın kafa pasında topla buluşan Gökhan Sazdağı'nın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

22'nci dakikada Yukatel Kayserispor'da topla buluşan Ramazan Civelek'in ceza sahası dışında sağ çaprazdan kaleye çektiği şut auta gitti.

27'nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan İlhan Parlak'ın sol çaprazda kaleye çektiği şutu kaleci Muric kurtardı.

31'inci dakikada ceza sahası dışında Gökhan İnler'in kaleye çektiği şutu kaleci Lung kornere çeldi.

32'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Balotelli'nin kaleye çektiği şutu kaleci Lung kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarı 1-0 sona erdi.

50'inci dakikada sağ kanatta Ramazan Civelek'in ceza sahası içine ortasında Mane'nin çektiği şutu kaleci Muric çeldi. Ardından savunma topu uzaklaştırdı.

57'nci dakikada topla ceza sahası içine giren Assombalonga'nın kaleye şutunu kaleci Lung çeldi. Ardından Kayserispor savunması topu uzaklaştırdı.

62'nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Balotelli'nin pasıyla topu önünde bulan Akintola'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla gitti: 1-1.

66'ncı dakikada ceza sahası dışında Sinan Kurt'un pasında topla buluşan Balotelli'nin kaleye çektiği şutu kaleci Lung kurtardı.

84'üncü dakikada Emrah Başsan'ın kullandığı korner atışında ceza sahası içinde topla buluşan Uğur Demirok'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Mücadelede başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-08-20 22:40:28



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