Silviu Lung 100. maçına çıktı

Kaleci Silviu Lung, Kayserispor formasıyla 100 maça çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor’un Rumen file bekçisi Silviu Lung, Adana Demirspor maçında dalga yaptı. Sarı Kırmızılı forma ile 100. maçına çıkan Silviu Lung en fazla 20182019 sezonunda oynadı. Türkiye’deki kariyerine 20172018 sezonunda Kayserispor’a transfer olarak başlayan Silviu Lung, ilk sezonunda 30 maça çıktı. 20182019 sezonunda 31 maça çıkan Lung 20192020 sezonunda 30 maça çıkarken 20202021 sezonunda 8 maça çıkarken 20212022 sezonunda ise 1 maça çıktı.

Sarı kırmızılı takımda 96 lig maçında görev yapan Silviu Lung, kupa maçında da 4 kez görev üstlendi. Toplamda Yukatel Kayserispor forması ile 100.maçına çıkan Silviu Lung 2 kez kırmızı kart gördü.

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