Şehit Dal'ın oğlu dünya evine girdi

1998 yılında şehit olan Jandarma Er Salih Dal'ın oğlu Volkan Dal dünya evine girdi.

1998 yılında Van'ın Gevaş ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Er Salih Dal'ın oğlu Volkan Dal, Selenay Karaca ile hayatlarını birleştirdi. Düğün törenine Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, çiftin ailesi ve yakınları katıldı. Otel sahibi Taha Fedai, 3 yıldır şehit ve gazi ailelerinin düğün ve kına gecelerini ücretsiz yaptıklarını söyledi. Fedai; "Şehit ve gazilerimizin bizim üzerimizde emeği çok büyük. Onlar canları ile bu bedeli ödediler. Biz de elimizden geldiğince onlara destek olmaya, yanlarında olmaya çalışıyoruz. Tüm esnaftan da desteklerini esirgememelerini bekliyoruz" dedi.

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