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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit Dal'ın oğlu dünya evine girdi

İHA

Şehit Dal'ın oğlu dünya evine girdi

1998 yılında şehit olan Jandarma Er Salih Dal'ın oğlu Volkan Dal dünya evine girdi.
1998 yılında Van'ın Gevaş ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Er Salih Dal'ın oğlu Volkan Dal, Selenay Karaca ile hayatlarını birleştirdi. Düğün törenine Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, çiftin ailesi ve yakınları katıldı. Otel sahibi Taha Fedai, 3 yıldır şehit ve gazi ailelerinin düğün ve kına gecelerini ücretsiz yaptıklarını söyledi. Fedai; "Şehit ve gazilerimizin bizim üzerimizde emeği çok büyük. Onlar canları ile bu bedeli ödediler. Biz de elimizden geldiğince onlara destek olmaya, yanlarında olmaya çalışıyoruz. Tüm esnaftan da desteklerini esirgememelerini bekliyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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