Rektör Karamustafa’nın Mutlu Günü

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’nın oğlu Şükrü Orhun ile Dikmen ailesinin kızı İclal Ezgi, düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi.

Erciyes Binicilik ve Kır Bahçesindeki nikah ve düğün merasimine, Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili Op. Dr. İsmail Tamer, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Kayseri Bölge Adliyesi Mahkemesi Başkanı Dursun Büyükbaş, 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürü Hv. Tuğg. Haldun Taşan, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Oğan, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, AK Parti İl Başkan Vekili Fatih Üzüm, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, Erciyes Üniversitesi Önceki Dönem Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, Kırgızistan Türk Manas Üniversitesi Önceki Dönem Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Balcı, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı, Kayseri SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ve Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, Mimarsinan OSB Başkanı Mehmet Karabulut ve İncesu OSB Başkanı Ali Baktır ile çok sayıda davetli katıldı.

Genç çiftin nikahını Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç kıyarken, çifte evlilik cüzdanını Vali Şehmus Günaydın ile AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki birlikte takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.