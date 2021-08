Başkan Büyükkılıç'tan gece mesaisi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, pastırma ve sucuğun ithalat merkezi olan Karpuzatan Et Kombinası içerisinde devam eden asfalt çalışmalarını gece yarısı yerinde denetledi. Başkan Büyükkılıç, “Gece demeden, gündüz demeden çalışıyoruz. Buraya 5 bin ton asfalt döküyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, kentte pastırmanın, sucuğun imalathane olarak yapıldığı merkezi olarak bilinen Karpuzatan Et Kombinası içerisinde asfalt çalışmasına gece, gündüz demeden devam ediyor. Ekipler bölgeye 5 bin tonluk asfalt serim çalışması yaparken, Başkan Büyükkılıç, gece yarısı çalışmaları yerinde denetledi.

Fen İşleri Daire Başkanı Ali Hasdal’dan çalışmalar ile ilgili bilgiler alan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Bizleri seven, güvenen Kayserili hemşerilerimize layık olma anlayışı içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Karpuzatan mevkii diye bilinen adeta pastırmanın, sucuğun imalathane olarak yapıldığı merkez olarak bilinen ve bizim en önemli bölgemiz olan burada asfalt çalışmalarını yapmayı gecenin bu saatinde sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.



“GECE DEMEDEN, GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYORUZ”

Başkan Büyükkılıç, ekiplerin fedakârca çalıştığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnşallah bizleri seven hemşerilerimize layık olma yolunda irade gösteriyoruz. Fedakâr ekibimize ve yüklenici firmamıza özellikle teşekkür ediyorum. Gece demeden, gündüz demeden çalışıyoruz. 5 bin ton buraya asfalt döküyoruz. Amacımız Türkiye’nin ve dünyanın değişik yerlerine ihracat yapan böyle bir merkezin bir doktor başkanın olduğu şehirde bu şehre yakışır nitelikte olmasını sağlamak. O açıdan ekibimiz bu hassasiyet ile değerli borsa başkanımızın ve buradaki iş adamlarımızın talepleri doğrultusunda yakışanı yaptık, yapmaya devam ediyoruz. İş adamlarımıza, esnaflarımıza Cenabı Allah'tan helalinden bol rızık diliyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyorum.”



“MİLLİ MÜCADELEDE YERİNİ ALAN BU ŞEHRE HİZMET ETMEK BİZLER İÇİN İBADET”

Cumhuriyet’in kolay kazanılmadığını vurgulayan Büyükkılıç, “Aynı zamanda Kayseri, Taş Mektep diye bilinen Kayseri Lisesi Sakarya Meydan Muharebesi’nde mezun verememiş, canlarımız, kardeşlerimiz, yavrularımız hepsi şehit olmuş. Kayseri böyle bir şehir, milli mücadelede yerini alan şehir, elbette böyle bir şehre hizmet etmek bizler için ibadet. Bu anlayış içerisinde Kayseri’miz büyükşehirlerin konforunu taşıyan, büyükşehirlerin sıkıntısını yaşatmayan bir şehir olarak hizmetini veriyor, bu şekilde anılıyor. Nice 30 Ağustos Zaferlere diyorum” ifadelerini kullandı.

