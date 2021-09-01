(Özel) Bayılan eğitmenin ilk müdahalesini doktor başkan yaptı

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Kayseri'de düzenlenen bir etkinliğe katılan kadın eğitmen, bir anda bayılarak yere yığıldı. Eğitmenin bayıldığını gören Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Milletvekili İsmail Tamer ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış yardıma koştu.

Kent meydanında bulunan tarihi Kayseri Kalesi'nde düzenlenen etkinliğe katılan Spor A.Ş. eğitmenlerinden Hatice Bayram, bir süre sonra protokolün önünde bayılarak yere düştü. Bayram'ın yere düştüğünü gören Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış gencin yanına geldi. Bayram'a ilk müdahaleyi yaparak kendine getiren Başkan Büyükkılıç, daha sonra sağlık ekiplerine bilgi verdi. Hatice Bayram, gelen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Doktor olan Başkan Büyükkılıç, genç eğitmenin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

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