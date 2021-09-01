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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Bayılan eğitmenin ilk müdahalesini doktor başkan yaptı

İHA

(Özel) Bayılan eğitmenin ilk müdahalesini doktor başkan yaptı

Kayseri'de düzenlenen bir etkinliğe katılan kadın eğitmen, bir anda bayılarak yere yığıldı. Eğitmenin bayıldığını gören Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Milletvekili İsmail Tamer ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış yardıma koştu.
Kent meydanında bulunan tarihi Kayseri Kalesi'nde düzenlenen etkinliğe katılan Spor A.Ş. eğitmenlerinden Hatice Bayram, bir süre sonra protokolün önünde bayılarak yere düştü. Bayram'ın yere düştüğünü gören Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış gencin yanına geldi. Bayram'a ilk müdahaleyi yaparak kendine getiren Başkan Büyükkılıç, daha sonra sağlık ekiplerine bilgi verdi. Hatice Bayram, gelen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Doktor olan Başkan Büyükkılıç, genç eğitmenin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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