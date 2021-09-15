Kayserisporlu Lionel Carole: “En fazla puanı en kısa zamanda almak istiyoruz”

Yukatel Kayserispor’un sol bek oyuncusu Lionel Carole, mümkün olduğu kadar fazla puanı en kısa zamanda almak istediklerini söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligin 5.haftasında deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Pazar günü oynanacak olan maçtan puan veya puanlarla dönmek isteyen Sarı Kırmızılı ekipte keyifler yerinde.

Sezon başında Yukatel Kayserispor’a transfer olan ve geride kalan 4 maçta forma giyen başarılı oyuncu Lionel Carole, deplasmanda yine kazanmak istediklerini söyledi. Carole, “Önümüzde ilk olarak Pazar günü Hatayspor maçı var. Rakibimiz geçen sene kendini kanıtlamış iyi bir takım. Bizde elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Mümkün olduğu kadar fazla puanı en kısa zamanda almak için her şeyi yapacağız. Her maça farklı hazırlanmak ve odaklanmak gerekiyor. Hatayspor maçından sonra iç sahada Galatasaray maçı var. Galatasaray maçı için önümüzde çok fazla bir süre kalmayacak” diye konuştu.

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